Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Движение ограничат в районе Нижегородской улицы и Рязанского проспекта с 18 сентября по 2 октября из-за ремонтных работ. Для автомобилистов сохранится по одной полосе для движения в каждом направлении, сообщает столичный Дептранс.

Уточняется, что ограничения коснутся участка Нижегородской улицы и Рязанского проспекта – от дома 98 по Нижегородской улице до дома 2, корпуса 2 по Рязанскому проспекту.

В Дептрансе предупредили, что скорость движения на данном участке дороги будет ограничена до 40 километров в час.

Ранее сообщалось, что на ряде улиц в ЦАО, САО и ЮВАО Москвы временно изменится схема движения. В период с 16 по 18 сентября с 23:00 до 05:30 перекроют участок Глазовского переулка из-за проведения строительных работ. Движение также будет ограничено в ночное время с 26 по 29 сентября, с 1 по 3 октября, с 7 по 9 октября, с 15 по 16 октября и с 22 по 23 октября.

