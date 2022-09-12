Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

20:29

Краткосрочные перекрытия организуют в районе Курьяновского бульвара 17 сентября

городперекрытия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Движение транспорта в районе Курьяновского бульвара будут перекрывать 17 сентября из-за киносъемок. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Краткосрочные перекрытия будут действовать с 12:00 до 17:00 и с 19:00 до 23:00 17 сентября. При этом движение транспорта будут ограничивать не более чем на пять минут.

Перекрытия будут действовать на Курьяновском бульваре – от улицы 2-й Курьяновской до 4-й Курьяновской, на 3-й Курьяновской улице в районе пересечения с Курьяновским бульваром, на 4-й Курьяновской улице – от дома 5 по 4-й Курьяновской улице до пересечения с Курьяновским бульваром.

Ранее сообщалось, что 17 сентября движение транспорта перекроют в районе Подколокольного переулка и в Ставропольском проезде из-за проведения киносъемок. Краткосрочные перекрытия в районе Подколокольного переулка будут действовать с 07:00 до 20:00. В Ставропольском проезде проехать не получится с 12:00 до 18:00.

Новости часа: правительство РФ направит более 100 млрд рублей на поддержку экономики

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать