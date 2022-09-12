Краткосрочные перекрытия организуют в районе Курьяновского бульвара 17 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Движение транспорта в районе Курьяновского бульвара будут перекрывать 17 сентября из-за киносъемок. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Краткосрочные перекрытия будут действовать с 12:00 до 17:00 и с 19:00 до 23:00 17 сентября. При этом движение транспорта будут ограничивать не более чем на пять минут.

Перекрытия будут действовать на Курьяновском бульваре – от улицы 2-й Курьяновской до 4-й Курьяновской, на 3-й Курьяновской улице в районе пересечения с Курьяновским бульваром, на 4-й Курьяновской улице – от дома 5 по 4-й Курьяновской улице до пересечения с Курьяновским бульваром.

Ранее сообщалось, что 17 сентября движение транспорта перекроют в районе Подколокольного переулка и в Ставропольском проезде из-за проведения киносъемок. Краткосрочные перекрытия в районе Подколокольного переулка будут действовать с 07:00 до 20:00. В Ставропольском проезде проехать не получится с 12:00 до 18:00.

