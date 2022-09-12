Движение в районе Подколокольного переулка временно перекроют из-за съемок кино

11:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Движение транспорта перекроют 17 сентября в районе Подколокольного переулка и в Ставропольском проезде из-за проведения киносъемок, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.
Краткосрочные перекрытия в районе Подколокольного переулка будут действовать с 07:00 до 20:00. В Ставропольском проезде проехать не получится с 12:00 до 18:00.
Предупредили в ведомстве и о краткосрочных перекрытиях в районе Курьяновского бульвара. Ограничения будут действовать 17 сентября с 12:00 до 17:00 и с 19:00 до 23:00.
Ранее сообщалось, что на ряде улиц в ЦАО, САО и ЮВАО Москвы временно изменится схема движения. В период с 16 по 18 сентября с 23:00 до 05:30 перекроют участок Глазовского переулка из-за проведения строительных работ. Движение также будет ограничено в ночное время с 26 по 29 сентября, с 1 по 3 октября, с 7 по 9 октября, с 15 по 16 октября и с 22 по 23 октября.
С 12 сентября до 16 ноября в районе пересечения проспекта 40 лет Октября и Ставропольской улицы нельзя будет проехать из-за строительства инженерных сетей. В связи с проведением аналогичных работ будет ограничено движение на нескольких участках в районе Охтинской улицы с 12 сентября 2022 года по 25 апреля 2023 года.
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