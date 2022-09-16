Движение на нескольких улицах Москвы перекроют из-за киносъемок и инженерных работ

10:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение на нескольких улицах Москвы ограничат в связи с проведением киносъемок и инженерных работ. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
C 20 сентября по 5 декабря движение будет ограничено от дома № 85 до дома № 85, строения 1, по Севастопольскому проезду в сторону центра. Ограничение на проезд будет действовать круглосуточно из-за проведения инженерных работ.
Отмечается, что движение на данном участке дороги будет осуществляться по двум полосам на каждом направлении. Остановку общественного транспорта перенесут. Движение по выделенной полосе будет запрещено.
Кроме того, в период с 07:00 до 22:00 23 и 26 сентября будет ограничено движение в районе первого строения дома № 9 по улице Крутицкой. В указанные дни там будут проводить киносъемки.
Ранее сообщалось, что движение было временно перекрыто в районе дома № 2 на участке улицы Большой Лубянке. В 20:16 движение транспорта на данном отрезке восстановили.
Кроме того, с 18 сентября по 2 октября движение ограничат в районе Нижегородской улицы и Рязанского проспекта из-за ремонтных работ. Для автомобилистов сохранится по одной полосе для движения в каждом направлении.
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