Движение временно перекрыли на участке улицы Большая Лубянка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На участке улицы Большая Лубянка временно нет движения. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

"На улице Большая Лубянка в районе д. 2 временно перекрыто движение", – говорится в сообщении.

Автомобилистов попросили выбирать другой маршрут.

Движение транспорта на улице Большая Лубянка в Москве восстановили в 20:16.

Ранее сообщалось, что движение ограничат в районе Нижегородской улицы и Рязанского проспекта с 18 сентября по 2 октября из-за ремонтных работ. Уточнялось, что для автомобилистов сохранится по одной полосе для движения в каждом направлении.

Также на ряде улиц в ЦАО, САО и ЮВАО Москвы временно изменится схема движения. В период с 16 по 18 сентября с 23:00 до 05:30 перекроют, в том числе участок Глазовского переулка из-за проведения строительных работ.

