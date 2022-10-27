Более 4 тысяч машин с закрытыми номерами эвакуировали в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова

С начала года в столице эвакуировали 4,2 тысячи автомобилей, которые стояли с закрытыми номерами либо вообще без номеров. Об этом в интервью Москве 24 рассказал заммэра города по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, эвакуация машин проводилась в рамках решений антитеррористической комиссии.

"Это автомобили, которые мы рассматриваем как существенную угрозу. Мы не понимаем владельца этого автомобиля, не понимаем, украден он или не украден. Поэтому все эти машины мы будем продолжать забирать на спецстоянки, совместно с органами полиции выяснять, чья это машина, почему она оставлена без номеров, принимать все необходимые меры для того, чтобы на дорогах было безопаснее и эти машины не вызывали лишние вопросы и подозрения", – пояснил Ликсутов.

Он пообещал, что работа продолжится и в следующем году. Все транспортные службы и эвакуаторы будут работать на то, чтобы оперативно убирать автомобили без номеров с дорог города и не создавать угроз антитеррористической безопасности.

19 октября Владимир Путин подписанным указом установил в Центральном и Южном федеральных округах России повышенный уровень готовности. Об этом стало известно в ходе обращения президента России на заседании Совета безопасности РФ.

Установленный режим повышенной готовности предполагает введение особого формата работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи и объектов энергетики, использование их работы для нужд обороны. Кроме того, условия повышенной готовности предполагают усиление охраны общественного порядка в городе.

Большое интервью Максима Ликсутова смотрите сегодня в 17:30 на телеканале Москва 24.



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