Россиянам рассказали, что будет после введения военного положения в четырех регионах

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Лидер Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" Франц Клинцевич в разговоре с Ura.ru сообщил, что введение военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей не означает проведение в стране новой волны частичной мобилизации.

Как отметил Клинцевич, подписанный президентом России указ также не говорит о дополнительной волне мобилизации в указанных регионах страны.

"Не будет мобилизации в этих четырех регионах. Там идет специальная военная операция. Людей надо вывозить. Те добровольцы, которые захотят, конечно, будут приняты и будут готовиться", – сообщил Клинцевич.

Он подчеркнул, что выполнение плана по частичной мобилизации в некоторых регионах продолжается. В субъектах, где план был закрыт, соответствующие мероприятия не возобновятся. Кроме того, лидер объединения сообщил, что 300 тысяч человек достаточно для проведения СВО.

Клинцевич также объяснил необходимость введения военного положения в четырех субъектах России.

"Это связано с перемещением граждан, работой госорганов и учреждений, с комендантским часом, с особым положением военнослужащих, которые будут контролировать ситуацию", – заявил он.

Он также подчеркнул, что военное положение было введено из-за предстоящих серьезных обстрелов и боестолкновений.

В среду, 19 октября, на заседании Совбеза России Владимир Путин заявил о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. По словам главы государства, подписанный им указ вступит в силу с 00:00 20 октября.

В то же время в Центральном и Южной федеральных округах был введен режим повышенной готовности. Режим предполагает усиление охраны общественного порядка, введение контроля за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем и следование другим требованиям указа, подписанным президентом России.



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