Повышение уровня реагирования на Кубани не скажется на работе резиденции Путина в Сочи

Фото: ТАСС /пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Введение в Краснодарском крае среднего уровня реагирования не скажется на работе резиденции Владимира Путина в Сочи, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также повышение уровня реагирования не повлияет на возможность поездок главы государства в этот город.

Ранее Путин ввел средний уровень реагирования в приграничных с Украиной регионах России. Данная мера затронула Крым, Севастополь, Краснодарский край, а также Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области.

Такой режим дает главам субъектов право вести мобилизационные мероприятия в сфере экономики, в местных органах власти, проводить мероприятия по гражданской обороне, а также принимать меры по обеспечению потребностей ВС РФ.

Кроме того, главы указанных регионов должны будут принять меры по усилению охраны общественного порядка, охраны важных государственных, социальных и инфраструктурных объектов, а также ввести особый режим работы объектов транспорта, коммуникаций, связи и энергетики, объектов, представляющих опасность для местных жителей и окружающей среды.

Должно быть обеспечено временное переселение гражданских в безопасные районы, введен особый режим въезда, выезда и передвижения по региону, ограничено движение транспорта и организован его досмотр.



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