В WhatsApp появится функция отправки сообщения самому себе

Фото: depositphotos/diego_cervo

В мессенджере WhatsApp у пользователей появится опция отправки сообщения самому себе. Об этом сообщает "Газета.ру".

Уточняется, что до этого переслать сообщение самому себе было возможно – для этого необходимо было вбить в поиск контактов собственный номер телефона. Однако с нововведением это станет проще.

Функция отправки сообщений самому себе в WhatsApp будет аналогична с данной опцией в мессенджере Telegram. У пользователя появится отдельный чат, который будет называться "Me (You)".

В настоящее время такая функция тестируется как на платформе Android, так и iOS. При этом сроки ее появления не раскрываются.

Ранее сообщалось, что в приложении WhatsApp для Android появится возможность пересылки файлов в другие чаты с сохранением подписи к ним.

Речь шла об изображениях, в том числе GIF, видео и различных документах. При этом уточнялось, что подпись можно будет не указывать, для этого в меню отправки потребуется нажать специальную кнопку.

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