14:17Технологии
В WhatsApp появится функция отправки сообщения самому себе
Фото: depositphotos/diego_cervo
В мессенджере WhatsApp у пользователей появится опция отправки сообщения самому себе. Об этом сообщает "Газета.ру".
Уточняется, что до этого переслать сообщение самому себе было возможно – для этого необходимо было вбить в поиск контактов собственный номер телефона. Однако с нововведением это станет проще.
Функция отправки сообщений самому себе в WhatsApp будет аналогична с данной опцией в мессенджере Telegram. У пользователя появится отдельный чат, который будет называться "Me (You)".
В настоящее время такая функция тестируется как на платформе Android, так и iOS. При этом сроки ее появления не раскрываются.
Ранее сообщалось, что в приложении WhatsApp для Android появится возможность пересылки файлов в другие чаты с сохранением подписи к ним.
Речь шла об изображениях, в том числе GIF, видео и различных документах. При этом уточнялось, что подпись можно будет не указывать, для этого в меню отправки потребуется нажать специальную кнопку.
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