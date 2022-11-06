Эксперт заявил о риске прослушки телефона при использовании VPN

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VPN-сервисы, которые должны по замыслу должны обеспечивать безопасное соединение, часто воруют данные пользователей и даже прослушивают разговоры. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал техноэксперт Кирилл Ситнов.

"Используя VPN для банковских платежей на иностранных интернет-ресурсах, высока вероятность, что данные банковской карты могут быть украдены. Такой же сценарий возможен и с паролями", – сказал специалист.

Он объяснил, что при подключении к VPN данные начинают проходить через сторонние сервера. Компании же, которые владеют такими сервисами, говорят, что не хранят информацию о пользователях, но исследования показывают, что это не так.

Также Ситнов указал, что при установке VPN-приложения требуют предоставить ряд прав доступа, в том числе к сотовой связи, что создает предпосылки для прослушки устройства.

Чтобы избежать проблем, эксперт рекомендует отключать VPN каждый раз, когда требуется воспользоваться конфиденциальными данными. Также не лишним будет тщательно контролировать, какие права запрашивают приложения.

Ранее стало известно, что порядка 18% россиян отказались от использования VPN в 2022 году. Почти половина опрошенных призналась, что причиной такого решения стала блокировка таких сервисов, примерно пятая часть указывала на неудобство и перебои в работе.



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