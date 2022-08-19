Пятая часть россиян отказалась от использования VPN – опрос

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Пятая часть установивших VPN-сервисы в 2022 году россиян (18%) отказались от их использования, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование социальной сети TenChat.

Согласно результатам опроса, причиной стали блокировки таких сервисов (47%), неудобство и перебои в работе некоторых приложений (18%). Также жители России беспокоились за сохранность своих персональных данных. Так, в июне утечки информации опасались 7% респондентов, в то время как в июле – августе их число выросло до 16%.

Также 10% участников опроса говорили о быстрой разрядке аккумулятора устройства, 9% – об увеличении расхода интернет-трафика.

"Продажа персональных данных действительно иногда может стать источником прибыли для компаний – владельцев бесплатных VPN-сервисов, так как у них достаточно мало других способов покрыть затраты на разработку. При этом использование платных VPN-услуг также не может в полной мере гарантировать добросовестность собственников сервисов и, соответственно, безопасность данных пользователей", – отметил основатель TenChat Семен Теняев.

В начале июня в Роскомнадзоре подтвердили, что реализуют блокировку ряда VPN-сервисов на территории России. В ведомстве подчеркнули, что средства обхода блокировок противоправного контента рассматриваются как угроза согласно действующему закону "О связи".

Доцент кафедры интеллектуальных систем информационной безопасности РТУ МИРЭА Евгений Кашкин ранее предостерег россиян от необдуманного применения VPN-программ. Он указал на то, что бесплатные сервисы в 90% случаев были уличены в краже пользовательской информации.

