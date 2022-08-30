Эксперт рассказал, как выявить посторонние подключения к Wi-Fi-роутеру

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Генеральный директор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский рассказал, при каких условиях к Wi-Fi-роутеру могут подключаться посторонние и как выяснить, что сетью пользуется кто-то чужой. Он предупредил, что это чревато не только падением скорости интернета.
"Опасность заключается в том, что если кто-то подключится к вашему Wi-Fi и будет заниматься какими-то противоправными действиями, то в конце концов к вам могут прийти в результате расследования этого инцидента, и вам придется доказывать, что это не вы", – сказал он в интервью радио Sputnik.
Эксперт пояснил, что речь может идти о распространении в интернете фейковой информации или другого запрещенного контента, включая призывы к экстремистской деятельности и мошеннические действия, совершенные с IP-адреса пользователя.
Раевский пояснил, чтобы выявить воровство Wi-Fi-сигнала, необходимо подключиться к роутеру как администратор и посмотреть, кто в данный момент работает с устройством. При этом эксперт подчеркнул, что данный способ является довольно сложным для обычного пользователя, который не является специалистом в области информационных технологий.
В то же время Раевский отметил, что можно самостоятельно пресечь подключение посторонних к роутеру. Для этого необходимо выяснить причину уязвимости устройства. В частности, поводами для несанкционированного подключения могут быть слабый пароль или его отсутствие, а также устаревшая прошивка роутера.
Ранее заведующий кафедрой электроники РТУ МИРЭА Максим Назаренко рассказал, как обезопасить себя и свой роутер от кражи интернета сторонними людьми. В первую очередь эксперт посоветовал установить надежный пароль без использования имен. Во-вторых, специалист напомнил о регулярном обновлении программного обеспечения роутера, так как производители стараются постоянно повышать уровень защиты своих устройств.
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