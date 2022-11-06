Цены на комплектующие для ПК упали до минимума за последние четыре месяца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Стоимость комплектующих для персональных компьютеров в России за последние четыре месяца достигла минимальных показателей. Об этом сообщает газета "Известия".

Так, по данным маркетплейса Ozon, детали для ПК стали стоить 18–37% дешевле, чем июне этого года. Сильнее всего цены упали на видеокарты. Например, топовая модель серии Nvidia GeForce RTX 4000, представленная в начале октября, сейчас обойдется в 140 тысяч рублей, тогда как ее предшественница, представленная в апреле этого года, продавалась в два раза дороже.

В среднем стоимость готового игрового компьютера в России снизилась на треть. При этом спрос на соответствующие комплектующие вырос более чем в два раза по сравнению с началом 2022 года.

Эксперты связывают улучшение ситуации на российском рынке со стабилизацией курса валют: в прошлые месяцы продавцы закладывали в цены риски возможной девальвации рубля. Еще один фактор – изменение технологии майнинга криптовалюты Ethereum, которая теперь требует еще больших вычислительных мощностей. В результате вторичный рынок наводнили видеокарты прошлых поколений по ценам 70–80 тысяч рублей.

Ранее главный аналитик ЕeleTrade Марк Гойхман заявил, что в декабре в России подорожают одежда и техника. Дело в том, что сейчас нарушена логистика поставок, появляются промежуточные звенья, удлиняются торговые маршруты.



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