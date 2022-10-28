В России предложили ввести изучение языков программирования во всех школах страны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник выступил с инициативой ввести в школах изучение языков программирования. Об этом сообщает RT.

Парламентарий уточнил, что в последние несколько лет в стране часто ставится вопрос о необходимости подготовки отечественных кадров в IT-сфере, однако таких специалистов обычно готовят в профилированных учебных заведениях.

"Надо признать, что компьютеры и электронные устройства настолько проникли в нашу жизнь, что дети, отправляясь в первый класс, уже умеют не только пользоваться компьютером, но и способны на сложные информационные манипуляции", – указал депутат.

Он выразил мнение, что в связи с этим следует пересмотреть школьный курс информатики в сторону углубления изучения языков программирования для всех образовательных учреждений.

"Внедрение подобных новшеств также благоприятно скажется на преподавательском составе, который получит новые компетенции и знания в технологиях и педагогике", – заключил Крупник.

Ранее сообщалось, что кабинеты информатики в московских школах переоборудуют до конца года. Уточнялось, что планируется установить 50 тысяч современных моноблоков.

Также отмечалось, что в текущем учебном году в Москве проводится плановая замена ноутбуков столичных учителей. Образовательные организации могут подать заявку на новое оборудование ради более комфортной работы с инфраструктурой "Московской электронной школы".



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