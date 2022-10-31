Эксперт предупредил о подорожании услуг ЖКХ и одежды

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В декабре в России подорожают услуги ЖКХ, одежда, техника и продукты питания. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на главного аналитика TeleTrade Марка Гойхмана.

По его словам, в конце осени закончится сезонный дефляционный фактор стабилизации цен на продукты питания, поэтому их подорожание будет особенно заметно в декабре.

Кроме того, увеличится стоимость импортной техники, одежды и аксессуаров. Гойхман пояснил, что сейчас усложняется логистика поставок, появляются промежуточные звенья, удлиняются торговые маршруты.

Эксперт предрек и ослабление рубля в ноябре-декабре из-за относительного снижения экспорта и увеличения импорта.

"Подорожают услуги ЖКХ. По решению правительства их индексация произойдет не в июле, как обычно, а уже с 1 декабря в пределах 9%. При этом цена топлива может, наоборот, несколько уменьшиться. Из-за санкционного сокращения экспорта энергоносителей более значительные их объемы станут поступать на внутренний рынок. Особенно после вступления в силу частичного эмбарго на экспорт нефти в Европу", – считает Гойхман.

Эксперт предположил, что могут подешеветь бензин и недвижимость. По его словам, это может произойти из-за неопределенности людей, уменьшения их доходов и продажи жилья уезжающими из страны.

Гойхман спрогнозировал, что под конец года инфляция может ускориться и подняться примерно до 15%.

Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков Александр Разуваев рассказал, какие продукты лучше заранее купить к Новому году из-за их подорожания. Это касается, например, красной и черной икры в банках. Кроме того, увеличится стоимость импортного алкоголя.



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