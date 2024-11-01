Microsoft может ввести платную поддержку для Windows 10

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Компания Microsoft может прекратить бесплатно поддерживать операционную систему Windows 10 с 14 октября 2025 года, передает портал The Verge со ссылкой на руководство компании.

По данным портала, корпорация предоставит платный доступ к программе "расширенных обновлений безопасности" (Extended Security Updates).

"Ее участники "продолжат получать критические и важные обновления безопасности для Windows 10, однако новые функции, исправления ошибок и техническая поддержка больше не будут предоставляться компанией Microsoft", – приводит портал слова исполнительного вице-президента компании Юсуфа Мехди.

При этом физические лица смогут продлить поддержку на год за 30 долларов, стоимость же первого дополнительного года поддержки для юридических лиц составит 61 доллар.

Как отмечают журналисты, руководство Microsoft в очередной раз призвало пользователей переходить на Windows 11. Однако новая операционная система работает только на ПК, оборудованных процессорами, выпущенными не ранее 2018 года.

Ранее сообщалось, что последнее обновление Windows 11 до версии 24H2 внесло ряд проблем, включая замедление доступа в Сеть. Некоторые пользователи заметили, что передача данных по протоколу SMB упала с гигабит до мегабит. Особенно проблема коснулась владельцев сетевых хранилищ WD MyCloud NAS.

В числе других багов отмечалось появление неудаляемого кеша и другие сбои.

