Microsoft предупредила владельцев старых ПК о рисках использования Windows 11

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Установка Windows 11 на старые компьютеры, которые не соответствуют минимальным требованиям, не рекомендуется в связи с последующими сбоями в работе устройства, предупредила Microsoft. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на инструкцию по установке ОС от компании.

Недавно Microsoft сообщила, что не все компьютеры с операционной системой Windows 10 смогут обновиться до Windows 11 с помощью штатных средств, которые требуют наличия модуля TPM 2.0. Однако теперь компания предоставила руководство по установке Windows 11 на устройства, которые не соответствуют этим требованиям.

Кроме того, в сообщении подчеркивается, что в системе не установлены необходимые обновления безопасности, которые требуются для защиты от кибератак. Тех, кто хочет установить Windows 11 на устаревшие компьютеры без TMP 2.0, также предупреждают, что их устройство не будет получать обновления и не будет иметь право на поддержку.

Microsoft позволяет устанавливать операционные системы на компьютеры без модуля TMP 2.0, но при этом пользователь должен осознавать возможные проблемы, связанные с совместимостью и отсутствием обновлений.

Ранее член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин призвал отказаться от перехода на обновленные продукты Microsoft после закрытия старых версий приложений. Эти слова парламентария прозвучали на фоне сообщений о том, что Microsoft с 31 декабря прекратит поддержку старой версии Outlook, а также приложений "Почта Windows", "Календарь" и "Люди". Вместе с тем ожидается, что корпорация переведет пользователей на новую версию Outlook.