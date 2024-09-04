Компания Microsoft начала отключать пакеты Мicrosoft 365 и Оffice 365 в РФ

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Компания Microsoft приступила к отключению сразу нескольких облачных пакетов российским пользователям, в том числе Office 365, Microsoft 365 и Teams. Об этом рассказали в пресс-службе ГК Softline.

В ИТ-компании, которая является партнером Microsoft, уточнили, что у нескольких пользователей в консоли администрирования статус подписок находится в состоянии disabled.

В мае компания Microsoft начала партиями отключать российских корпоративных клиентов от своих облачных продуктов – по 5–10 заказчиков. Под остановку подпали подписки Power BI, Visio, Project, уточнили специалисты. Российская компания вела диалог с Microsoft с момента объявления отключений.

В связи с этим разработчик офисного программного обеспечения "МойОфис" презентовал пакет программ, который является аналогом Microsoft 365. В новом пакете "МойОфис для дома" есть программы "МойОфис текст", "МойОфис презентация" и "МойОфис таблица", а для смартфонов выпущено приложение "МойОфис документы".

