ТАСС: компания Microsoft начала отключать заказчиков из РФ от облачных продуктов

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Корпорация Microsoft с вечера 16 мая начала партиями отключать российских корпоративных клиентов от своих облачных продуктов – по 5–10 заказчиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на чат ГК Softline для заказчиков.

"Microsoft, судя по всему, утвердил список продуктов к отключению. Со вчерашнего вечера начались веерные остановки подписок в CSP", – отметили там.

Под остановку подпали подписки Power BI, Visio, Project, уточнили специалисты. Российская компания вела диалог с Microsoft с момента объявления отключений.

13 мая СМИ сообщали, что корпорация Microsoft разблокировала обновления Windows и Office для пользователей из России. Тогда журналисты отмечали, что владеющие компьютером на ОС Windows российские пользователи могут устанавливать обновления софта с официальных серверов компании без использования сторонних средств.