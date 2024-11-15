Депутат Госдумы Немкин посоветовал не переходить на новые продукты Microsoft

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Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин призвал отказаться от перехода на обновленные продукты Microsoft после закрытия старых версий приложений. Вместо этого в беседе с РИА Новости он рекомендовал перенести данные из старых сервисов и удалить их.

Эти слова парламентария прозвучали на фоне сообщений о том, что Microsoft с 31 декабря прекратит поддержку старой версии Outlook, а также приложений "Почта Windows", "Календарь" и "Люди". Вместе с тем ожидается, что корпорация переведет пользователей на новую версию Outlook.

"Уверен, что российским пользователям будет проще удалить приложения Microsoft, которые скоро прекратят работу, и уже не переходить на новые продукты – как долго они будут доступны россиянам, и будут ли вообще, все равно остается открытым вопросом", – пояснил свою позицию депутат.

Немкин обратил внимание, что только в течение 2024 года компания несколько раз сталкивалась с серьезными сбоями, последствия которых могут оказаться критическими. В июле произошли перебои в работе ведущих международных банков, авиаперевозчиков, СМИ и компаний некоторых других отраслей. Спустя некоторое время представители Microsoft заявили, что сбой коснулся почти 8,5 миллиона устройств, на которых была установлена ОС Windows.

По словам парламентария, основная проблема использования продуктов западных компаний на данный момент заключается в том, что российское законодательство не регулирует их. В связи с этим россияне практически никак не защищены, что лишь подтверждает правильность перехода на отечественные решения, подчеркнул депутат.

Он также отметил, что закрытие старых версий приложений должно послужить стимулом даже для тех пользователей, которые все еще не отказались от продуктов зарубежного вендора, несмотря на разнообразные угрозы, связанные в том числе с риском потери доступа к всем хранящимся там данным.

В начале сентября стало известно, что компания Microsoft приступила к отключению сразу нескольких облачных пакетов, в том числе Office 365, Microsoft 365 и Teams. При этом в мае корпорация начала партиями отключать российских корпоративных клиентов от своих облачных продуктов – по 5–10 заказчиков.

