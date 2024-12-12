Apple презентовала новые операционные системы с ИИ

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Компания Apple презентовала новые операционные системы iOS 18.2, iPadOS 18.2 и macOS Sequoia 15.2 с функциями искусственного интеллекта Apple Intelligence, передает "Коммерсант".

В результате объединения с ChatGPT пользователи получили возможность применять чат-бота из голосового помощника Siri. Также они могут создавать текстовые сообщения и генерировать изображения, которые затем могут быть вставлены непосредственно в текст.

Также Image Playground предоставляет возможность создавать и редактировать изображения, используя шаблоны Apple или текстовые команды. Она интегрирована в такие приложения, как Freeform, Keynote и "Сообщения".

Кроме того, с помощью инструмента Genmoji пользователи смогут создавать свои уникальные изображения эмодзи.

Операционная система iOS 18.2 доступна на iPhone XS и более новых моделях. Apple Intelligence смогут воспользоваться пользователи только iPhone 15 Pro и Pro Max, а также в смартфонов серии iPhone 16.

Ранее Microsoft предупредила о нежелательной установке Windows 11 на старые компьютеры, которые не соответствуют минимальным требованиям. В системе не установлены необходимые обновления безопасности, которые требуются для защиты от кибератак. Тех, кто хочет установить Windows 11 на устаревшие компьютеры без TMP 2.0, также предупреждают, что их устройство не будет получать обновления и не будет иметь право на поддержку.