XDA Developers: Microsoft окончательно закроет Skype в мае этого года

28 февраля, 12:46Технологии
Фото: depositphotos/everstruslan
В коде последней версии Skype нашли строку с информацией о закрытии мессенджера в мае 2025 года. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на портал XDA Developers.
В сообщении говорится: "Начиная с мая Skype больше не будет доступен. Продолжайте звонить и переписываться в Teams".
При этом компания Microsoft пока не прокомментировала ситуацию и не объявила о планах по закрытию сервиса.
Skype начал работать в 2003 году. Microsoft приобрела его в 2011 году за 8,5 миллиарда долларов. Компания пыталась интегрировать его в другие продукты, например в Windows, Windows Phone и Xbox.
Однако в последние годы интерес к сервису упал. Microsoft не удалось представить его в качестве жизнеспособного решения во время пандемии, поэтому многие пользователи выбрали более современные платформы для общения.
Ранее в России прекратил работу онлайн-конструктор сайтов Wix, а также платформа для совместной работы в интернете Coda и интерактивная доска Miro.
Компания начала блокировать аккаунты граждан РФ, как платные, так и бесплатные. После блокировки все сайты владельца аккаунта оказались сняты с публикации и недоступны к просмотру.
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