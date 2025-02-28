XDA Developers: Microsoft окончательно закроет Skype в мае этого года

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В коде последней версии Skype нашли строку с информацией о закрытии мессенджера в мае 2025 года. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на портал XDA Developers.

В сообщении говорится: "Начиная с мая Skype больше не будет доступен. Продолжайте звонить и переписываться в Teams".

При этом компания Microsoft пока не прокомментировала ситуацию и не объявила о планах по закрытию сервиса.

Skype начал работать в 2003 году. Microsoft приобрела его в 2011 году за 8,5 миллиарда долларов. Компания пыталась интегрировать его в другие продукты, например в Windows, Windows Phone и Xbox.

Однако в последние годы интерес к сервису упал. Microsoft не удалось представить его в качестве жизнеспособного решения во время пандемии, поэтому многие пользователи выбрали более современные платформы для общения.

Ранее в России прекратил работу онлайн-конструктор сайтов Wix, а также платформа для совместной работы в интернете Coda и интерактивная доска Miro.

Компания начала блокировать аккаунты граждан РФ, как платные, так и бесплатные. После блокировки все сайты владельца аккаунта оказались сняты с публикации и недоступны к просмотру.

