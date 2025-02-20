Microsoft представила первый в мире квантовый чип на топопроводниках

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Корпорация Microsoft представила первый в мире квантовый чип на новом типе материала. Им являются топопроводники, сообщается на сайте компании.

Как указала корпорация, благодаря чипу Majorana 1 можно создавать квантовые компьютеры, которые могут решать "задачи промышленного масштаба за годы, а не за десятилетия". В разработке применяется особая категория материала – топологический сверхпроводник. Он создает новое состояние материи, которая помогает компании проектировать квантовый компьютер с миллионом кубитов.

В Microsoft объяснили, что такие компьютеры будут предоставлять "меняющие мир реальные решения". Например, благодаря им найдутся способы разложения микропластика на безвредные побочные продукты.

"Что бы вы ни делали в квантовом пространстве, у вас должен быть путь к миллиону кубитов. Если его нет, вы упретесь в стену, прежде чем достигнете масштаба, в котором сможете решать действительно важные проблемы", – подчеркнул физик и инженер Microsoft Четан Наяк.

Ранее ученые-физики Университета Чикаго впервые создали квантовую запутанность между двумя крупными объектами, вибрирующими на уровне звуковых волн. В своем эксперименте команда ученых использовала сверхпроводящие кубиты, то есть квантовые единицы информации. С их помощью им удалось создать запутанные состояния фононов в двух резонаторах.

