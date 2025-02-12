Российские ученые нашли способ улучшить сигнал в телефонах и Wi-Fi-роутерах

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Ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Чернышевского (СГУ) нашли способ улучшить сигнал в телефонах, радиоприемниках и Wi-Fi-роутерах, установив формирование брэгговских резонансов в пластинах периодических ферромагнитных полупроводников. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Минобрнауки России.

Уникальность метода заключается в сочетании свойств магнитного материала и электронной плазмы, пояснили в министерстве. Раньше такие исследования ограничивались материалами с постоянной толщиной, что не позволяло добиться управляемости характеристиками.

Ферромагнитные проводники – уникальные материалы, которые сочетают магнитные и полупроводниковые свойства. Они могут намагничиваться без внешнего магнитного поля и независимо проводить электрический ток. Такие свойства помогут сделать устройства более компактными и повысят их энергоэффективность, рассказали в пресс-службе и отметили, что брегговские резонансы появляются, когда волны отражаются от периодических структур внутри материала.

По данным Минобрнауки, создание периодической структуры на поверхности полупроводника позволило исследователям показать возможность формирования запрещенных зон и управления их параметрами. Это открывает путь к разработке частотно-селективных устройств, которые могут фильтровать, усиливать или блокировать сигналы определенных частот. Подобные технологии широко используются в спутниковой связи, телекоммуникациях, а также телефонах, радиоприемниках и Wi-Fi-роутерах.

Результаты исследования, считают в ведомстве, имеют широкий спектр потенциальных применений. Одно из ключевых направлений – разработка энергоэффективных устройств обработки информации. Новые материалы позволяют снизить тепловые потери за счет использования спиновых волн, обладающих значительно меньшим затуханием.

Ранее специалисты Сколтеха разработали программный комплекс с системой компьютерного зрения для контроля качества овощей и фруктов. Он может обнаруживать дефекты на всей поверхности объекта, а не только с той стороны, которая попадает в поле зрения камеры. Это делается за счет того, что искусственный интеллект выделяет каждый отдельный фрукт или овощ среди других и сопровождает его в процессе движения по сортировочной линии.