Российские ученые изобрели искусственный нос для определения качества чая

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Российские ученые создали "масс-спектрометрический нос", который способен по запаху чая определить его качество, вид и сорт. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Минобрнауки РФ.

Разработка появилась благодаря лаборатории инструментальных методов и органических реагентов Института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) и ИОФ РАН.

"С помощью устройства вы можете узнать, хороший чай или плохой, определить его сорт или выявить фальсификацию. При этом специальных навыков для этого иметь не нужно", – объяснил заведующий лабораторией Александр Гречников.

Традиционные методы определения подлинности чая требуют значительных временных и трудовых затрат, включая подготовку образцов и хроматографическое разделение. В то время как в основе предложенного метода лежит процесс ионизации молекул (преобразование нейтральных молекул в заряженные, которые затем могут быть обнаружены с помощью масс-спектрометра), отвечающих за аромат чая.

В процессе анализа образец чая помещается в специальную емкость, после чего летучие органические соединения, выделяемые образцом, подвергаются ионизации и обнаруживаются с помощью масс-спектрометра.

Чтобы "нос" точно определял качество и сорт чая, его нужно "натренировать" с помощью современных технологий машинного обучения. Для этого ученые исследовали чай с уже известными характеристиками.

Предложенный учеными метод характеризуется высокой эффективностью, не требует предварительной подготовки образцов и может быть полезен для оперативного обнаружения подделок или некачественного чая.

Между тем профессор Марина Мойсеяк рассказала, что чаи на основе лемонграсса и гуараны могут стать альтернативой кофе. Также эксперт напомнила, что энергию дают углеводы. Однако злоупотреблять ими не стоит. Так, например, энергетики всегда сладкие, они способны поддержать тонус, однако из-за большого количества углеводов они вредят здоровью.