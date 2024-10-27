Эксперт рассказала, как выбрать фруктовый чай

Горячие фруктовые и ягодные чаи идеально подходят для холодного времени года. Они поднимают настроение и содержат много витаминов. Однако напиток принесет пользу только в том случае, если его ингредиенты были натуральными.

Эксперты рекомендуют принюхаться к смеси из чая, фруктов или ягод, если она приобретается наразвес. Предпочтение стоит отдавать тому продукту, в котором нет искусственных или натуральных ароматизаторов.

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