Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября, 09:45

Общество

Эксперт рассказала, как выбрать фруктовый чай

Эксперт рассказала, как выбрать фруктовый чай

Новости мира: в Грузии завершились парламентские выборы

Антициклон сохранится в Москве 27 октября

Подход к среднему професиональному образованию серьезно изменился в Москве

Новости регионов: в Приморье выпал первый снег

День автомобилиста отметят на Северном речном вокзале

Температра воздуха утром 27 октября превысила норму

В Москве ноябрь начнется со снежной погоды

На фестивале колледжей в Москве гостям рассказывают о востребованных профессиях

В Москве проходит молодежный фестиваль "ДД фест"

Горячие фруктовые и ягодные чаи идеально подходят для холодного времени года. Они поднимают настроение и содержат много витаминов. Однако напиток принесет пользу только в том случае, если его ингредиенты были натуральными.

Эксперты рекомендуют принюхаться к смеси из чая, фруктов или ягод, если она приобретается наразвес. Предпочтение стоит отдавать тому продукту, в котором нет искусственных или натуральных ароматизаторов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоедавидеоЕгор БедуляАнастасия БородинаЕвгения Борода
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика