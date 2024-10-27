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27 октября, 09:15

Общество

Новости регионов: в Приморье выпал первый снег

Новости регионов: в Приморье выпал первый снег

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В Приморье на смену осени пришла зима. Сразу в нескольких частях региона выпал первый снег, при этом в северных районах уже сформировался плотный покров. Речь идет о Лесозаводске, Дальнереченске и Красноармейском районе. По данным синоптиков, 27 октября снегопады не закончатся, на теплую погоду еще могут надеяться только южные районы.

При этом Екатеринбург накрыл густой туман. Он оказался настолько плотным, что из окон нельзя было увидеть соседние дома. Многие сравнили свой город с площадкой для съемки мистических фильмов. Туман привел к осложнению движения на загородных трассах и снижению видимости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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