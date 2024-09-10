Вкус чая "Москва" выбрали в "Активном гражданине"

В столице появился новый символ традиций гостеприимства. Им стал фирменный чай "Москва", вкус которого выбирали жители города. Так, гости фестиваля "Московское чаепитие" пробовали купажи напитка и голосовали за самый лучший в проекте "Активный гражданин".

В результате лидером стал вариант со вкусом смородины и земляники, с добавлением лепестков василька, сафлора, бутонов роз и долек апельсина. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.