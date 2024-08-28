"Активные граждане" определят лучшие городские бассейны под открытым небом

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование по городским бассейнам под открытым небом. Участники укажут, часто ли их посещают и какие им нравятся, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Бассейны располагаются на фестивальных площадках "Московских сезонов", в парках "Сокольники", "Дубки", "Красная Пресня" и других. В опросе представлено свыше 20 локаций в разных районах, из которых горожане выберут лучшие. Отметить можно до пяти вариантов", – приводятся ее слова на портале мэра и правительства столицы.

Одни из самых крупных бассейнов располагаются в парке 50-летия Октября и ландшафтном парке "Митино". Их могут одновременно посетить свыше 250 человек.

В зонах отдыха для гостей присутствуют раздевалки, душевые и кафе, шезлонги, зонтики и индивидуальные шкафчики. Посетители могут взять в аренду полотенце, приобрести одноразовые тапочки и надувные нарукавники.

Сеансы доступны с 09:00 до 10:30, с 11:00 до 14:00, с 14:30 до 17:30 и с 18:00 до 21:00.

Между тем в ТиНАО к концу 2028 года планируется построить три крупных физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК). Объекты возведут за счет городского бюджета в рамках программы "Спорт Москвы". Одним из самых масштабных ФОКов станет спорткомплекс во Внукове. Его площадь составит свыше восьми тысяч квадратных метров. Еще два крупных проекта появятся в поселке Завода Мосрентген и в поселке Воскресенское района Коммунарка.

