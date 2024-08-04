Суд арестовал владельца дагестанского квест-клуба, где погибли девушки

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Ленинский районный суд Махачкалы заключил под стражу до 21 сентября собственника квест-комнаты, где в результате пожара погибли две посетительницы. Об этом сообщили ТАСС в Верховном суде республики.

31 июля мужчину задержали в Дагестане по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Пожар в игровой комнате в Махачкале произошел 22 июля. По версии следствия, две девушки проходили квест, во время которого 18-летний мужчина поджег перчатку в рамках игры и отбросил ее на пол, где стояла емкость с бензином. В результате помещение загорелось, из-за чего посетительницы получили смертельные ожоги. По факту этого инцидента было возбуждено уголовное дело.

Позже был задержан 18-летний аниматор данной игры, которого заключили под стражу на два месяца. Спустя время задержали его коллегу, которого также арестовали до 21 сентября.

