Аниматор арестован по делу о гибели при пожаре двух девушек в квест-комнате в Махачкале

Фото: телеграм-канал "Следком"

Суд в Дагестане заключил под стражу 18-летнего аниматора квест-комнаты, который бросил горящую перчатку в канистру с бензином, спровоцировавшую пожар, в результате чего погибли две девушки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

При этом региональное управление Следственного комитета РФ уточнило ТАСС, что мужчину отправили в СИЗО на два месяца.

О пожаре в игровой комнате в Махачкале стало известно 22 июля. Две девушки, которые проходили квест, погибли в результате полученных ожогов. Позже был задержан 18-летний аниматор данной игры, а спустя время еще один.

По версии следствия, 18-летний мужчина поджег перчатку, которую использовал во время квеста. Однако он отбросил ее на пол, где стояла емкость с бензином, в результате чего помещение загорелось. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

