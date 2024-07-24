В Махачкале задержан второй аниматор квест-комнаты, где из-за пожара погибли люди

Фото: телеграм-канал "Следком"

Второй аниматор квест-комнаты, в которой в результате пожара погибли две посетительницы, был задержан в Махачкале, сообщили представители СУ СК России по Дагестану в своем телеграм-канале.

К настоящему моменту задержанного уже допросили в качестве подозреваемого. В дальнейшем будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Уточняется, что его могут заключить под стражу.

О пожаре в подвальном помещении в Махачкале, где проводились квесты, стало известно 22 июля. Две девушки, которые проходили интеллектуальную игру, погибли от полученных ожогов после возгорания бензина.

Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Позже был задержан 18-летний аниматор данного квеста. По версии следствия, мужчина поджег перчатку, которую использовал во время игры. Однако он отбросил ее на пол, где стояла емкость с бензином, в результате чего помещение загорелось.