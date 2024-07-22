В Махачкале задержан аниматор квест-парка, где погибли две девушки

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следователи в Махачкале задержали 18-летнего аниматора квеста, в результате которого погибли две девушки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Дагестану.

По версии следствия, мужчина поджег перчатку, которую использовал во время квеста. Однако он отбросил ее на пол, где стояла емкость с бензином, в результате чего помещение загорелось. В связи с этим две девушки погибли, а еще один посетитель получил ожоги.

Теперь следователи подозревают аниматора в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Мужчина на допросе в деталях рассказал об обстоятельствах инцидента. Сейчас сотрудники регионального СК выясняют причастность других лиц к совершению преступления.

О пожаре в подвальном помещении в Махачкале, где проводились квесты, стало известно 22 июля. Две девушки, которые проходили интеллектуальную игру, погибли от полученных ожогов из-за возгорания бензиновой жидкости. Следователи в связи с этим завели дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

