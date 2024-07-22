Депутат Стенякина: в РФ планируют разработать ГОСТ для взрослых квестов

22 июля, 13:48Общество
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В России нужно ввести обязательный ГОСТ, регулирующий работу всех квестов, рассказала Москве 24 член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
Ранее во время пожара на квесте в Махачкале погибли две девушки. По предварительным данным, в процессе игры в подвальном помещении вспыхнула горючая жидкость, после чего огонь быстро распространился. В итоге два человека погибли, еще один серьезно пострадал. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Стенякина напомнила, что в 2024 году уже был введен стандарт для игр с участием детей.
В частности, "детский" ГОСТ запрещает заковывать людей, а также связывать и привязывать. Кроме того, не разрешается использовать открытый огонь, горючие, химические вещества и любые виды оружия.
Вопрос о введении стандарта для игр с участием взрослых тоже обсуждался депутатами – в частности, этой весной в Мосгордуме, отметила эксперт.
Ранее первый зампред комиссии по безопасности и взаимодействию ОНК общественной палаты РФ Михаил Аничкин предложил закрыть все хоррор-квесты, поскольку их деятельность никак не регламентирована. Кроме того, вопрос вызывает квалификация людей, которые предоставляют подобные услуги.