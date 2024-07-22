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22 июля, 13:48

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Депутат Стенякина: в РФ планируют разработать ГОСТ для взрослых квестов

В Госдуме планируют разработать ГОСТ для взрослых квестов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В России нужно ввести обязательный ГОСТ, регулирующий работу всех квестов, рассказала Москве 24 член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Ранее во время пожара на квесте в Махачкале погибли две девушки. По предварительным данным, в процессе игры в подвальном помещении вспыхнула горючая жидкость, после чего огонь быстро распространился. В итоге два человека погибли, еще один серьезно пострадал. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Стенякина напомнила, что в 2024 году уже был введен стандарт для игр с участием детей.

Благодаря усилиям правительства РФ и российского федерального агентства по стандартизации нам удалось утвердить ГОСТ по организации квестов и работы квест-рума для несовершеннолетних. Потому что до недавнего времени было очень много несчастных случаев с переломами позвоночников и с возгораниями.
Екатерина Стенякина
член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

В частности, "детский" ГОСТ запрещает заковывать людей, а также связывать и привязывать. Кроме того, не разрешается использовать открытый огонь, горючие, химические вещества и любые виды оружия.

Вопрос о введении стандарта для игр с участием взрослых тоже обсуждался депутатами – в частности, этой весной в Мосгордуме, отметила эксперт.

Халатное поведение организаторов, очередные жертвы, конечно, заставляют задуматься о необходимости введения обязательного ГОСТа для всех квестов. Я думаю, что вместе с моими коллегами мы обратимся в адрес правительства РФ, чтобы рассмотреть возможность введения порядка для индустрии развлечений.
Екатерина Стенякина
член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Ранее первый зампред комиссии по безопасности и взаимодействию ОНК общественной палаты РФ Михаил Аничкин предложил закрыть все хоррор-квесты, поскольку их деятельность никак не регламентирована. Кроме того, вопрос вызывает квалификация людей, которые предоставляют подобные услуги.

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