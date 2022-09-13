В Общественной палате предложили запретить хоррор-квестам предоставлять услуги

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Из-за того что хоррор-квесты не регламентируются законом, их следует закрыть, заявил первый зампред комиссии по безопасности и взаимодействию ОНК Общественной палаты РФ Михаил Аничкин. Он утверждает, что подобные различения либо следует устранить, либо усилить контроль за ними.

"Что такое хоррор-квест? В любых нормативных документах, которые регламентируют подобного рода оказания услуг, не найдете такого названия. К чему обращаться, если в нормативных материалах не сказано, что это такое?" – отметил Аничкин в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

По его мнению, закрыть хоррор-квесты следует еще и из-за вопроса квалификации людей, которые предоставляют подобные услуги.

"Если вы разрешили, система контроля за подобными развлечениями должна ужесточаться. А просто так использовать любое дело для получения прибыли – это преступление", – заключил он.

Ранее сообщалось, что в процессе участия в хоррор-квесте Hunting на юго-востоке Москвы пять человек получили ожоги. В здании, где проходило мероприятие, произошло возгорание материала из-за небольшого газового баллона. Прокуратура Москвы выясняет все обстоятельства.

Кроме того, в Сети появилось видео, где можно увидеть момент ЧП на хоррор-квесте. На кадрах можно рассмотреть, как актер, находящийся возле клетки с детьми, пытается поджечь лампу газовым баллоном.

Уточняется, что из-за пожара одного из пострадавших подростков госпитализировали. Остальных осмотрели врачи и отпустили по домам.