В Общественной палате предложили запретить хоррор-квестам предоставлять услуги

Фото: ТАСС/AP/Валерий Шарифулин
Из-за того что хоррор-квесты не регламентируются законом, их следует закрыть, заявил первый зампред комиссии по безопасности и взаимодействию ОНК Общественной палаты РФ Михаил Аничкин. Он утверждает, что подобные различения либо следует устранить, либо усилить контроль за ними.
"Что такое хоррор-квест? В любых нормативных документах, которые регламентируют подобного рода оказания услуг, не найдете такого названия. К чему обращаться, если в нормативных материалах не сказано, что это такое?" – отметил Аничкин в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
По его мнению, закрыть хоррор-квесты следует еще и из-за вопроса квалификации людей, которые предоставляют подобные услуги.
"Если вы разрешили, система контроля за подобными развлечениями должна ужесточаться. А просто так использовать любое дело для получения прибыли – это преступление", – заключил он.
Ранее сообщалось, что в процессе участия в хоррор-квесте Hunting на юго-востоке Москвы пять человек получили ожоги. В здании, где проходило мероприятие, произошло возгорание материала из-за небольшого газового баллона. Прокуратура Москвы выясняет все обстоятельства.
Кроме того, в Сети появилось видео, где можно увидеть момент ЧП на хоррор-квесте. На кадрах можно рассмотреть, как актер, находящийся возле клетки с детьми, пытается поджечь лампу газовым баллоном.
Уточняется, что из-за пожара одного из пострадавших подростков госпитализировали. Остальных осмотрели врачи и отпустили по домам.
"Московский патруль": СК возбудил дело по факту травмирования подростков на квесте
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: