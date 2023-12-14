В ГД попросили Минпросвещения РФ утвердить специальность "детский аниматор"

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Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи от партии "Единая Россия" Татьяна Буцкая направила главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову обращение с просьбой ввести в училищах и вузах специальность "детский аниматор". Об этом парламентарий сообщила в своем телеграм-канале.

По словам депутата, работа детским аниматором набирает все большую популярность. При этом устроиться на работу по такой профессии можно без специального образования.

"Проведенный нами анализ дает основания отнести любую деятельность, связанную с организацией взрослыми игр с детьми, к сфере воспитания. Важно, чтобы с нашими детьми проводили игры люди, знающие основы детской психологии, педагогики, конфликтологии и норм законодательства", – отметила Буцкая.

На фоне проделанной работы депутат попросила Кравцова дать оценку профессиональной деятельности аниматоров, разъяснить, к какой группе они относятся, а также рассмотреть вопрос об учреждении образовательного направления по специальности.

Между тем в каждой второй школе Москвы есть IT-классы, где ученики могут пройти предпрофессиональную подготовку. В ходе нее углубленно изучаются профильные предметы, что, по словам Сергея Собянина, пригодится школьникам для успешной сдачи ЕГЭ. Будущие инженеры и айтишники углубленно изучают математику, информатику и физику, а на остальных предметах исследуют выбранные сферы со всех сторон.

