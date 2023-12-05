Депутат МГД Артемьев: инженерные и IТ-классы есть в каждой второй столичной школе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Каждая вторая столичная школа оснащена инженерными и IT-классами, что позволяет готовить кадровые резервы для работы в сфере высоких технологий. Об этом сообщил депутат Московской городской думы Олег Артемьев.

"Предпрофессиональные инженерные и IT-классы в Москве оснащены сегодня наилучшим образом: на уровне школ у нас оборудованы лаборатории и IT-полигоны с современной техникой – от токарного станка до 3D-принтера", – цитирует его Агентство "Москва".

Депутат пояснил, что столичный образовательный стандарт предусматривает большое количество внимания и экскурсионные программы. Ученики имеют возможность посещать московские предприятия. Артемьев, сославшись на слова Сергея Собянина, напомнил, что с начала года школьники приняли участие в 120 таких поездках.

Частью стандарта также является проектно-исследовательская работа в вузах. Это позволяет школьникам получать тренировку в рамках будущей профессии и представлять проекты на научно-практических конференциях. Победа в них дает дополнительные баллы к ЕГЭ, добавил депутат.

В заключение политик обратил внимание на эффективность и востребованность предпрофессиональных классов в московских школах.

До этого стало известно, что на развитие столичного образования в 2024 году направят 547,5 миллиарда рублей. Большое внимание будет уделено созданию современных условий для предоставления качественного образования, в частности, средства направят на закупку нового оборудования для 265 школ. Средства также направят на развитие "Московской электронной школы".



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