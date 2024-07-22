Дело возбуждено после гибели девушек из-за пожара в квест-комнате в Дагестане

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следователи завели дело после гибели двух девушек в результате пожара, который произошел в квест-комнате в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Дагестану.

По информации ведомства, 22 июля 2024 года примерно в 02:00 в подвальном помещении, расположенном на улице Р. Гамзатова, где проводились интеллектуальные игры, в результате воспламенения бензиновой жидкости во время одного из квестов произошел пожар. Из-за этого две девушки, которые проходили один из маршрутов, погибли от полученных ожогов.

Следователи в связи с этим завели дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках расследования дела выясняются все обстоятельства инцидента и виновные лица.

В апреле девятилетняя девочка при прохождении квеста в одном из торговых центров в Москве на улице Автозаводской провалилась в открывшийся люк. Ее госпитализировали и оказали необходимую медпомощь.

Следователи завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сотрудники СК РФ осмотрели место происшествия, изъяли видеозаписи с камер наблюдения и документы, а также допросили сотрудников организации и остальных участников квеста.

