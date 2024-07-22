Депутат Госдумы Хамзаев призвал сертифицировать работу квестов

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Работу квестов в РФ необходимо сертифицировать, заявил RT депутат Госдумы Султан Хамзаев.

По мнению парламентария, этот вид досуга, который изначально задумывался как развлечение, сейчас стал экстремальным и требует лицензирования. Депутат обратил внимание, что перед прохождением квестов никто не предоставляет медицинских справок. Также он подчеркнул, что никто не приходит с проверками в эти организации.

"Я считаю, должна быть система лицензирования, а в лицензирование вложить именно фактор безопасности, качества обслуживания, сервиса и оказание, если есть необходимость, медицинской или любой другой помощи", – добавил Хамзаев.

Ранее стало известно о гибели двух девушек в результате пожара в квест-парке в Махачкале. Причиной смерти первой жертвы стало отравление угарным газом, она скончалась почти сразу, как была доставлена в стационар, следует из сообщения министерства здравоохранения Дагестана. Вторая посетительница квеста умерла от ожогов по всему телу, уточнили в ведомстве.

Из-за произошедшего следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц. По данным СК, 22 июля около 02:00 в помещении на улице Расула Гамзатова произошло возгорание бензиновой жидкости.

До этого в апреле девятилетняя девочка при прохождении квеста в одном из столичных ТЦ провалилась в открывшийся люк. Ее положили в больницу и оказали необходимую помощь. Было возбуждено уголовное дело. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли видеозаписи с камер наблюдения и документы, а также допросили сотрудников.