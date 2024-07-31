В Дагестане задержан владелец квест-комнаты, где погибли два человека

Фото: телеграм-канал "Следком"

Силовики в Дагестане задержали владельца квест-комнаты, где в результате пожара погибли две девушки. Об этом сообщается в телеграм-канале следственного управления СК РФ по республике.

Ведомство уточнило, что его задержали по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Владельца квест-комнаты уже допросили. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании меры наказания в виде заключения под стражу.

Тем временем следователи продолжают проводить расследование уголовного дела по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц").

О возгорании в игровой комнате в Махачкале стало известно 22 июля. По версии следствия, две девушки проходили квест, во время которого 18-летний мужчина поджег перчатку в рамках игры и отбросил ее на пол, где стояла емкость с бензином. В результате помещение загорелось, и посетительницы получили смертельные ожоги. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Позже был задержан 18-летний аниматор данной игры, которого заключили под стражу на два месяца. Спустя время задержали его коллегу.

