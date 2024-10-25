Минтранс Подмосковья призвал водителей "переобуть" автомобили на следующей неделе

Минтранс Подмосковья порекомендовал водителям сменить летнюю резину на зимнюю на следующей неделе. Ожидается, что в это время будет подходящая температура.

Между тем в Роскачестве заявили, что "переобувать" автомобиль следует, когда среднесуточная температура опускается до 4 градусов. Даже при сухой погоде в таких условиях летняя резина не способна обеспечить безопасность передвижений.

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