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25 октября, 13:15

Транспорт

Минтранс Подмосковья призвал водителей "переобуть" автомобили на следующей неделе

Минтранс Подмосковья призвал водителей "переобуть" автомобили на следующей неделе

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Минтранс Подмосковья порекомендовал водителям сменить летнюю резину на зимнюю на следующей неделе. Ожидается, что в это время будет подходящая температура.

Между тем в Роскачестве заявили, что "переобувать" автомобиль следует, когда среднесуточная температура опускается до 4 градусов. Даже при сухой погоде в таких условиях летняя резина не способна обеспечить безопасность передвижений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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