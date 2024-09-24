24 сентября, 07:45Транспорт
Почти 10 тысяч километров проехала автоматизированная "Ласточка" по МЦК
Автоматизированный поезд "Ласточка", запущенный на Московском центральном кольце (МЦК), преодолел уже почти 10 тысяч километров.
Пока машинист еще находится в кабине. Затем искусственный интеллект полностью возьмет на себя управление составом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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