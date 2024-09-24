Почти 10 тысяч километров проехала автоматизированная "Ласточка" по МЦК

Автоматизированный поезд "Ласточка", запущенный на Московском центральном кольце (МЦК), преодолел уже почти 10 тысяч километров.

Пока машинист еще находится в кабине. Затем искусственный интеллект полностью возьмет на себя управление составом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.