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21 сентября, 09:00

Транспорт

"Мой район. Новости": движение трамваев восстановлено в Бабушкинском районе

"Мой район. Новости": движение трамваев восстановлено в Бабушкинском районе

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Полноценное движение трамваев восстановлено в Бабушкинском районе. Горожане снова смогут пользоваться этим видом транспорта не только в будни, но и в выходные дни.

Ограничения на движение трамваев действовали с 31 августа, напомнили в Дептрансе. Так, 17 трамвайный маршрут становился укороченным в выходные дни. Вагоны курсировали только на участке от Останкина до Сельскохозяйственной улицы. Такие изменения были внесены в связи с ремонтом путей.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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