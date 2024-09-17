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17 сентября, 23:30

Транспорт

Динамический тариф будет действовать на пяти стоянках до 30 сентября

Динамический тариф будет действовать на пяти стоянках до 30 сентября

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До 30 сентября на пяти парковках в тестовом режиме запустили проект по динамическому ценообразованию тарифа. Пока в эксперименте участвуют стоянки на Новой площади, Ильинке, в Никитском переулке, на Рождественском бульваре и площади Тверская застава.

Чтобы протестировать сервис, необходимо скачать специальную версию приложения "Парковки России". Перед этим нужно оставить заявку на сайте "Московского паркинга" и дождаться инструкции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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