Динамический тариф будет действовать на пяти стоянках до 30 сентября

До 30 сентября на пяти парковках в тестовом режиме запустили проект по динамическому ценообразованию тарифа. Пока в эксперименте участвуют стоянки на Новой площади, Ильинке, в Никитском переулке, на Рождественском бульваре и площади Тверская застава.

Чтобы протестировать сервис, необходимо скачать специальную версию приложения "Парковки России". Перед этим нужно оставить заявку на сайте "Московского паркинга" и дождаться инструкции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.