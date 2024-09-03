Новости регионов: грузовик, бензовоз и эвакуатор столкнулись на трассе М-11

Грузовик, бензовоз и эвакуатор столкнулись на 187-м километре трассы М-11 в Тверской области. Начался пожар, который, по словам очевидцев, было видно за несколько километров. Водитель бензовоза погиб. В МЧС сообщают, что последствия аварии уже ликвидированы, однако движение в сторону Санкт-Петербурга по трассе М-11 пока перекрыто.

Недовольная клиентка ударила парикмахера ножницами в голову после неудачной стрижки. Конфликт разгорелся в Санкт-Петербурге. Женщине не понравилась слишком короткая челка. Сначала она просто отказалась платить за стрижку, а после вернулась в салон с мужем и напала на мастера, била ее по лицу и схватила за волосы, а после ударила ножницами в голову. Травму получил и муж недовольной клиентки. Она случайно вонзила ему в живот ножницы, когда тот пытался успокоить супругу. В истории сейчас разбирается полиция.

В Анапе жестоко избили туристов. Местный житель хотел познакомиться с девушкой, но получил отказ. За нее заступились друзья. Это не понравилось ухажеру. Тогда он вместе с толпой мужчин напал на отдыхающих. Пострадавшие сейчас в больнице с множественными травмами и ушибами. СМИ пишут, что полиция уже установила личности нескольких нападавших. Выяснилось, что подозреваемые работают охранниками в местном кафе. Следственный комитет возбудил уголовное дело.



В Нефтекамске школьница вышла из автобуса прямо на ходу. 17-летняя девушка спешила на учебу, но пропустила свою остановку. Ехать до следующей остановки она не захотела, нажала кнопку аварийного открытия дверей и вышла. Школьницу госпитализировали в нейрохирургическое отделение с тяжкими повреждениями. По словам водителя автобуса, никто из пассажиров ничего не сказал о произошедшем.

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