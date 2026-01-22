Школьник напал с ножом на уборщицу в Нижнекамске

Фото: телеграм-канал "Новости Казани и Республики Татарстан"

Семиклассник напал с ножом на уборщицу в школе Нижнекамска и нанес ей резаные раны. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Перед нападением 13-летний подросток взорвал 3 петарды. По данным мэра города Радмира Беляева, после этого ученик спрятался.

На место ЧП прибыли сотрудники полиции и других экстренных служб. Нападавший задержан, обстоятельства и мотивы его действий выясняются.

У школьника были изъяты нож, маска и тактические перчатки, рассказали ТАСС в пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану. При этом никто из учеников не пострадал, детей эвакуировали. Жизни уборщицы также ничего не угрожает, ей оказывается помощь, уточнил мэр.

Ранее 5-летняя девочка в Татарстане выбросила из окна многоквартирного дома младенца. Пострадавший скончался. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по республике Валерию Липскому доложить о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.