19 января, 22:58

Происшествия

Бастрыкину доложат о расследовании дела об убийстве молодого человека в Электростали

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

В центральный аппарат Следственного комитета России доложат о предварительных результатах расследования уголовного дела об убийстве молодого человека в Электростали, сообщается в телеграм-канале СК России.

"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву представить доклад о первоначальных результатах расследования, дав правовую оценку всем обстоятельствам произошедшего", – говорится в сообщении.

Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства. Расследование продолжается.

18 января в рейсовом автобусе в Электростали между группой молодых людей и 19-летним пассажиром произошел конфликт на почве внезапно возникшей личной неприязни. После выхода из транспорта на остановке между ними началась драка.

Во время потасовки молодой человек достал нож и нанес одному из оппонентов удары в область шеи и туловища. Несмотря на оказанную в больнице помощь, пострадавший скончался.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемый был задержан. По его словам, в момент нападения он находился в шоковом состоянии, поэтому не осознавал своих действий.

