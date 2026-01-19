Форма поиска по сайту

19 января, 16:34

Происшествия

Подозреваемый в убийстве молодого человека в Электростали задержан

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Следователи задержали подозреваемого в убийстве 18-летнего молодого человека в Электростали, сообщает телеграм-канал ГСУ СК России по Московской области.

По версии следствия, 18 января в рейсовом автобусе между группой молодых людей и 19-летним пассажиром произошел конфликт на почве внезапно возникшей личной неприязни. После выхода из транспорта на остановке между ними началась драка.

В ходе потасовки молодой человек достал нож и нанес одному из оппонентов удары в область шеи и туловища. Несмотря на оказанную в больнице помощь, пострадавший скончался.

Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения, также планируется назначение ряда судебных экспертиз.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. В настоящее время подозреваемого доставляют к следователю для производства следственных действий. Устанавливаются все участники конфликта, а также мотивы и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что суд заключил под стражу мужчину, который обвиняется в убийстве своего знакомого в квартире на юге Москвы. Злоумышленник, будучи нетрезвым, ударил товарища ножом не менее двух раз. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

В Москве приступили к расследованию взрыва на Елецкой улице, где погибли 2 полицейских

