Неизвестный убил молодого человека после ссоры в автобусе в Электростали

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестный убил молодого человека, нанеся ему ножевые ранения, после конфликта в рейсовом автобусе в подмосковной Электростали. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МВД РФ.

"В Дежурную часть УМВД России по городскому округу Электросталь поступило сообщение от водителя рейсового автобуса о том, что молодому человеку 2007 года рождения нанесли ножевое ранение", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, в автобусе между погибшим и другим пассажиром вспыхнул словесный конфликт, который перерос в потасовку на остановке на улице Мира. В ходе инцидента неизвестный нанес ножевые ранения молодому человеку и скрылся. Юноша был госпитализирован, однако впоследствии скончался.

В настоящее время полиция устанавливает личность и разыскивает злоумышленника.

Ранее суд в Екатеринбурге арестовал местного жителя, обвиняемого в убийстве друга. Тело мужчины, который считался пропавшим без вести с 6 января, было обнаружено с пакетом на голове в районе Шарташского лесопарка.

Выяснилось, что в тот день 47-летний потерпевший пришел в гости к 57-летнему фигуранту. Там он начал распивать спиртное, принесенное с собой. Затем между мужчинами возникла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес гостю удары, от которых тот скончался.