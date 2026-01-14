Japan Today: владелец бара в Японии задушил девушку и спрятал ее тело за стеной

Фото: depositphotos/doomu

Владелец бара из префектуры Хоккайдо в Японии Тосихико Мацукура задушил 20-летнюю девушку и спрятал ее тело за стеной заведения. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Japan Today.

По данным издания, полиция уже арестовала 49-летнего мужчину, который сознался в содеянном. Также были найдены останки убитой. Согласно заключению судмедэкспертов, она погибла 10 дней назад.

По словам задержанного, он знал девушку. Однако мотивы убийцы установить пока не удалось.

Ранее сообщалось, что серийный убийца по прозвищу Санта-Клаус в Канаде больше 10 лет скрывал тела убитых в цветочных горшках. Мужчина по имени Брюс МакАртур был задержан еще в 2018 году, он совмещал работу ландшафтным дизайнером и Санта-Клаусом в торговом центре.

Преступник охотился на мужчин, в том числе бездомных. Выйти на него удалось после исчезновения одной из жертв. В доме МакАртура были найдены расчлененные останки, личные вещи жертв и улики, которые подтверждают его причастность к убийству.